GAZİANTEP Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındıKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bahreyn'den tahliye edilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı.

Bahreyn'den gelen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Bahreyn'den tahliye edilen 62 Türk vatandaşı, Gaziantep'te karantinaya alındı.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. Bahreyn'de bulunan 62 Türk vatandaşı da tahliye kapsamında THY'ye ait uçakla sabah saatlerinde Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Havalimanı'na inen vatandaşlar, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından otobüslere bindi. Yolcular daha sonra ateş ölçümleri yapılarak girdikleri Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Kaynak: DHA