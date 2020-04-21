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GAZİANTEP Babasının dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Babasının dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan, 4 günlük yaşam savaşını kaybettiGAZİANTEP'te, eşi Rukiye Aslan'dan ayrı yaşayan Müslüm Aslan (33), 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde darp etti.

21.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:30
GAZİANTEP Babasının dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Babasının dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

GAZİANTEP'te, eşi Rukiye Aslan'dan ayrı yaşayan Müslüm Aslan (33), 9 yaşındaki kızı Ceylan'ı 2 çocuğunun gözü önünde darp etti. Hastaneye kaldırılan küçük kız, 4 gün süren yoğun bakım ünitesindeki yaşam mücadelesini kaybetti. Polisin yakaladığı Müsülüm Aslan, tutuklandı. Olay, geçen cuma günü Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıl önce tartıştığı eşi Rukiye Aslan'ı bıçakladığı için cezaevine giren ve tahliyesinin ardından, babaevine dönen eşinden 3 çocuğunu alarak yaşadığı eve dönen Müslüm Aslan, büyük kızı Ceylan'ı dövdü. Minik kızın yere yığılarak hareketsiz kalması üzerine Aslan, 155 ihbar hattını arayarak, çocuğunu darp ettiğini belirterek adresini verdi. Aslan, bu sırada diğer çocukları Yusuf İlker (7) ile Bünyamin'i (5) alarak kendisinden boşanmak için dava açan ve baba evinde yaşayan Rukiye Aslan'ın Ocaklar Mahallesi'ndeki evine bıraktı. İhbarın ardından eve giden polis, kanlar içerisindeki Ceylan'ı ambulansla hastaneye kaldırırken, kaçan babayı da bir parkta yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltındaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Müslüm Aslan, tutuklanarak cezaevine konuldu. Bu arada evde yapılan incelemede kızını döverek ölümüne neden olan Müslüm Aslan'ın olayın ardından sıçrayan kan izlerinin bulunduğu perdeyi keserek sobaya atıp, yaktığı belirlendi

CEYLAN, YAŞAMA TUTUNAMADI

Hortumla yediği dayak ile ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen Ceylan ise dün gece doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile annesi, kardeşleri ve yakınlarını yasa boğan küçük Ceylan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ACILI ANNE: BOĞAZIMI KESTİĞİ İÇİN CEZAEVİNE GİRDİ

Kızının ölümünün ardından iki oğlu ile babaevinde yaşamını sürdüren Rukiye Aslan, boşanma davası açtığı Müslüm Aslan'dan evlilikleri süresince sürekli şiddet gördüğünü belirterek, "Eşim beni daha önce sürekli dövüyordu. Geçen yıl ramazan ayında boğazımı makasla keserek beni darp etti. Ben de çocuklarımı alarak babamın evine geldim. Ölümden zor kurtuldum. Boşanma davası açarak şikayetçi oldum. Polisler, bunun üzerine Müslüm'ü yakalayarak cezaevine koydular. Çıktıktan sonra bana 'barışalım sorunları halledelim' dedi ama kabul etmedim" dedi.

Kızının döverek öldürdüğünü söyleyen Rukiye Aslan, "Eşim cezaevinden çıktıktan sonra çocukları birkaç günlüğüne görmek için yanına almak istedi. Ben de babaları olduğu için izin verdim. Ama geri göndermesini istediğimde beni hep oyaladı. Çocuklarıma sürekli şiddet uyguluyormuş. Kızımı 'annen buraya geldi mi yalan söyleme' diyerek dövmüş. Kollarından duvara asmış, sonra hortumla döve döve bayıltmış. Ceylan kanlar içinde kalınca da 2 oğlumu taksiyle bizim evin önüne bırakıp kaçmış. Kızım öldü, yıllardır bana ve çocuklarıma hayatı zindan eden bu caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

ABLASININ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ANI ANLATTI

Olay anında evde olan ve ablasının yaşadıklarını anlatan Yusuf İlker Aslan, "Babam ellerimize tahtayla vurdu. Ablamı duvara asarak, hortumla dövdü. 'Anneniz eve geldi mi?' diye sorup ablamı ve beni dövdü. Sonra beni ve kardeşimi alıp, annemin evinin önüne getirdi. Sürekli bize balta gösterip, kolumuzu keseceğini söylüyordu" diye konuştu.

GAZİANTEP Babasının dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaynak: DHA

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