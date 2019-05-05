Gaziantep Azez Şehidi Yüzbaşı Özdemir İçin Uğurlama Töreni

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez kasabasında PKKYPG'li teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in (35) cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından Ankara'ya uğurlandı. Zeytin Dalı Harekatı ile arındırılan Azez bölgesinde dün PKKYPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir şehit oldu, Binbaşı Sıtkı Doğruer ise yaralandı. Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir için bu sabah Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'nci Ordu Komutan Vekili ve 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ahmet Çorbacı, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, kamu kurum amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu havalimanına getirildi. Şehit Yüzbaşı Özdemir'in özgeçmişinin okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından il müftülüğü görevlisi tarafından dua okundu.

Törenin ardından şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir'in cenazesi Türk Hava Kuvvetleri'ne ait CN 235 tipi hafif nakliye uçağı ile Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: DHA