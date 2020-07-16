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Gaziantep Ayasofya Camisi'nin halılarına talip

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin halılarını, dünya halı üretim merkezlerinden biri konumunda bulunan Gaziantep dokumak istiyor.

16.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:50

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin halılarını, dünya halı üretim merkezlerinden biri konumunda bulunan Gaziantep dokumak istiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayasofya Camisi'nin aslına dönmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu noktada çalışmanın hayata geçirilmesinde emek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür eden Şahin, şöyle konuştu:

"Dünyadaki halı üretiminin yüzde 70'ini Gaziantep gerçekleştiriyor. Gaziantepli halıcılarımız, dünyanın her yerindeler. Gaziantepli halıcılar, Ar-Ge, üretim kapasitesi ve tasarımlarıyla her yerde güzel işler yapıyor. Dünyaya halı pazarlayan Gaziantepli iş adamları olağanüstü işler çıkarıyorlar. Ayasofya'daki bu büyük heyecanı görünce Gaziantepli halıcılarımız da işin ucundan tutmak istedi ve 'Ayasofya'nın halısını biz üretmek istiyoruz.' dediler. Gaziantep olarak da biz bunu hak ediyoruz. Bunu çok istiyoruz. Halıcılar Birliğimiz de bu noktada istekli olduklarını bize bildirdi. Biz de bu isteği ve talebi değerlendirip Kültür Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımız ile konuyu görüştük. Gerekli görüşmeler yapıldı ve talebimizi ilettik. Kendileri Ayasofya'nın ihtiyaçlarıyla ilgili bir toplantı yapılacağını ve isteğimizin de değerlendirileceğini bize aktardı. Bu noktada gelecek talebi bekliyoruz. Uygun görülürse kısa zamanda halıları hazırlayıp göndereceğiz. Ayasofya Camisi'nin halısını ören şehir olmayı arzuluyoruz. Orada kılınacak her namazdan, alınacak her duadan nasibimizi almak için heyecanla bekliyoruz."

Cemaate baklava ikramı

Fatma Şahin, 24 Temmuz'da Ayasofya'da ilk cuma namazının kılınacağını hatırlatarak şunları ifade etti:

"Tüm ümmet olarak bundan çok heyecanlıyız. Ülke olarak hepimiz çok heyecanlıyız. Ayasofya'daki ilk cumadan sonra güzelliği taçlandıralım istiyoruz. Cumadan sonra camiye gelen, cumayı kılan cemaatimize Antep baklavası ikram edeceğiz. Tüm cami cemaatine baklava ikram etmek istiyoruz. Bu güzellik taçlansın ve tatlı yiyip tatlı konuşalım istiyoruz."

Tasarım ekibi hazır

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan da Gaziantepli halıcıların Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet vermesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu noktada üzerlerine düşen sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirten Kaplan, "Gaziantepli halıcılar olarak Ayasofya Camisi'nin halısını döşemekten onur duyarız ve mutlu oluruz. Haberi duyar duymaz, Fatma Şahin ile temasa geçip, talimat beklediğimizi bildirdik. Şu an üretim için talimat bekliyoruz." diye konuştu.

Halıcılık anlamında Gaziantep'in çok geliştiğini ve teknolojik bakımdan da ileri düzeyde olduklarını söyleyen Kaplan, şunları kaydetti:

"Kendi tasarım ekibimizi kurduk. Ayasofya'ya ne yapacağız diye görüşüyoruz, hazırlıklarımız tamam. Talimat gelir gelmez harekete geçebiliriz. Sanatçı ruhlu tasarım ekibimizi komisyon olarak Ayasofya'ya göndereceğiz ve oranın ruhuna uygun, yapıyı tamamlayacak bir çalışma yapmayı hedefliyoruz. Kullanacağımız ekipman ve malzemeler de çok teknolojik. Bu görev bize verilirse üstesinden çok rahat gelebiliriz. Şehir için de oranın halısını dokumak sektörümüze bereket getirecektir."

Gaziantep Ayasofya Camisi'nin halılarına talip

Kaynak: AA

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