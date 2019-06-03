GAZİANTEP Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendi

Atatürk Anıtı ve çevresi temizlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, belediye ekipleri, Atatürk Anıtı ve çevresini temizledi.

İslahiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ve Ramazan Bayramı öncesi Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtı ve çevresinde temizlik yaptı. Ekipler tazyikli su ile yıkadıkları alandaki Atatürk anıtın çevresini de temizledi.

Kaynak: DHA