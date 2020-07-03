GAZİANTEP Asker adayları kışlaya koronavirüs tedbirleri ile alınıyor Asker adayları kışlaya koronavirüs tedbirleri ile alınıyorGAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alayı'na gelen askerler koronavirüs tedbileri kapsamında sağlık kontroleri yapılarak kışlaya alınmayala başlandı.

Asker adayları kışlaya koronavirüs tedbirleri ile alınıyor

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alayı'na gelen askerler koronavirüs tedbileri kapsamında sağlık kontroleri yapılarak kışlaya alınmayala başlandı. Askerler, ilk kez acemi ve usta birliği olarak aynı kışlada askerlik yaparak terhis olacaklar.

Ülkenin çeşitli yerlerinden vatani görevlerini yapmak üzere İslahiye'de konuşlu 106'ncı Topçu ve 2'nci Zırhlı Alayı'na, 2020/2 tertip 'acemi' erler gelmeye başladı. Asker adayları kışlaya alınırken görevliler tarafından sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılıyor. Maskeli olarak kışla girişine gelen askerler ateş ölçümleri yapılarak içeriye alınıyor. Sağlık kontrolerinin ardında kışlaya alınan erler, 14 gün boyunca diğer askerlerden ayrı kendilerine tahsis edilen yerlerde izolasyon süresini doldurduktan sonra kendilerine verilen görevleri yapmak üzere eğitime alınıyor. Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda birliğine teslim olan acemi erler, acemilik sürelerinin ardında da dağıtım olmadan usta birliği olarak da aynı kışlada askerliklerini tamamlayarak terhis olacaklar.

Kaynak: DHA