GAZİANTEP Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAZİANTEP Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar

Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlarGAZİANTEP'te asırlık kendir (halat) geleneği, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda üretilerek yaşatılmaya devam ediyor.

09.09.2020 08:41 | Son Güncelleme: 09.09.2020 08:50

Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar

GAZİANTEP'te asırlık kendir (halat) geleneği, Sulu Mağara'daki el yapımı tezgahlarda üretilerek yaşatılmaya devam ediyor. Kendir ustaları, günde 50 kilometreye yakın yol yürüyerek 150 kilo kendir üretiyor.

Kılınçoğlu Mahallesi'ndeki ustalar, fabrikalardan temin ettikleri atık ipliklerle, ilerleyen teknolojiye rağmen mağaralarda nemli ortamda, el yapımı tezgahlarda kendir üretiyor. Üretilen kendirler file, hamak, balıkçı ağı ve çeşitli malzemeleri bağlamada kullanılıyor. Ahşaptan yapılmış çıkrıkla çalışan ustalar, aralarında çocukların da bulunduğu çalışanlarla ipleri tezgahlar arasında koşarak sarıp kendire dönüştürüyor. Bir asırlık geçmişi bulunan kendirciliği yoğun çabayla yaşatan kendirciler, günde yaklaşık 50 kilometre yol yürüyerek, 150 kilogram civarında kendir üretiyor.

'SABAH BAŞLAYIP AKŞAMA KADAR YÜRÜYORUZ'

Sabahın erken saatlerinden akşama kadar yürüdüklerini söyleyen ustalardan Nusret Beyaz, "Biz burada kendircilik işi ile uğraşıyoruz. Fabrikalardaki atık ipleri toplayarak değerlendiriyoruz. Gaziantep ve çevre illerden gelen ipleri eşit paylara bölerek paylaşıyoruz. Burada fitil yapılarak toplanıyor. Sağlandıktan sonra müşteriye yolluyoruz. Sabah 7'de başlayıp akşam 5'e kadar hiç durmadan yürüyoruz ve yaklaşık 100-150 kilogram kendir üretiyoruz" diye konuştu

'50 KİLOMETRE YOL YAPIYORUZ'

50 kilometre yol yaptıklarını ve 150 kilogram üretim yaptıklarını ifade Cuma Demir ise, "Biz Sulu Mağara'da üretim yapıyoruz. Topladığımız atık ipleri çuval ağzı, çamaşır ipi, kurutmalık ipi gibi malzemeleri çıkarıyoruz. Kurduğumuz makineyi el gücü ile döndürerek yapıyoruz. Günlük 50 kilometre yol yaparak, 150 kilogram üretim yapıyoruz" dedi.

GAZİANTEP Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Deniz Seki Ozan Çolakoğlu Tuna Kiremitçi
Spor Jose Sosa Eddie Newton Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Ricardo Quaresma
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: GAZİANTEP Asırlık geleneği mağarada sürdürüyorlar - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 08:50:37. #1.14#
title