Gaziantep Asansör Bozulduğu İçin Çıktığı Merdivenlerden Düşüp Öldü
Gaziantep'te, 4'üncü kattaki evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken düşen Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti.
Gaziantep'te, 4'üncü kattaki evine asansörün bozuk olması nedeniyle merdivenlerden çıkarken düşen Cafer Özbay (63) hayatını kaybetti.
Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönen Cafer Özbay, asansörün arızalı olması nedeniyle 4'üncü kattaki evine merdivenden çıkmak istedi. 3'üncü kat basamaklarında dengesini kaybeden Özbay yere düşerek kafasını beton zemine çarptı. Gürültüyü duyanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özbay'ın öldüğünü belirledi.
Yurt dışından emekli olduktan sonra Türkiye'ye döndüğü öğrenilen Cafer Özbay'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.