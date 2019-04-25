Gaziantep Arkadaşları, Kan Kanserinden Ölen Yunus'u Mezarı Başında Andı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, kan kanserine yenik düşen İslahiyespor U14 takımının kalecisi Yunus Samet Atalay'ı, takım arkadaşları mezarı başında andı.

İslahiye spor U14 takımının kalecisi olan 14 yaşındaki Yunus Samet Atalay'a 2 yıl önce çıkacağı maç öncesi aniden fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kan kanseri teşhisi kondu. Atalay, 2 yıl boyunca mücadele ettiği kansere 9 gün önce yenik düştü ve yaşamını yitirdi. Takım arkadaşları, 9 gün önce toprağa verilen Yunus'u unutmayarak, bugün teknik direktörleri Adil Öztürk ile ziyaret ettikleri arkadaşlarının mezarına forma ve çiçek bırakıp dua etti.

Kaynak: DHA