Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

03.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:04

Gaziantep'te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 98 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 111 şahsa işlem yapıldı. Çalışmalarda çok sayıda suç aleti ile birlikte bir adet çalıntı süs köpeği de ele geçirildi.



Gaziantep'te 2 Mart 2020 Pazartesi günü il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 98 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalarda, 28 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 15 şüpheliye hırsızlık suçundan yasal işlem yapılmış ve 68 şüpheliye ise kabahatlerden kanuna aykırılıktan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 212 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı silah, 3 adet kuru sıkı fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, 9 adet çalıntı parfüm, 1 adet çalıntı süs köpeği, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 9 şişe gümrük kaçağı alkol, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet kumar makinesi, 2 adet kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA