Gaziantep, Antep Fıstığı İşleme Tesisi'ne Kavuşuyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'de ilk kez antep fıstığının ana vatanı Gaziantep'te kurulacak olan 'Pilot Ölçekli Antep fıstığı İşleme Tesisinin', bölgede gıda sanayinin gelişmesine ve rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağını söyledi.

GTB ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu- Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) iş birliğiyle, Gaziantep'te, Pilot Ölçekli Antep fıstığı işleme tesisi kurulmasına yönelik protokol imzalandı. TÜBİTAK MAM'ın, IPA INNOFOOD CENTER (Gıda Yenilikçilik Merkezi) projesi kapsamında hayata kazandırılacak olan tesisin protokol imza töreni, TÜBİTAK'ın Kocaeli- Gebze'deki yerleşkesinde yapıldı. Cihaz ve ekipman alımlarıyla birlikte yaklaşık bütçesinin 1,7 milyon Euro olması beklenilen, Pilot Ölçekli Antep fıstığı İşleme Tesisinin proje protokolü, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve TÜBİTAK- MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan arasında imzalandı. GTB Başkanı Mehmet Akıncı, törende yaptığı konuşmada, Antep fıstığı İşleme Tesisinin bölge ekonomisine sağlayacağı katkıya değinerek, Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirilen Antep fıstığı üretimi hakkında bilgiler verdi. Sabrın, şükrün ve bereketin sembolü olarak kabul edilen Antep fıstığının bölgede on binlerce insanın en önemli geçim kaynaklarının başında geldiğini kaydeden Akıncı, Türkiye Antep fıstığı üretiminin yaklaşık yüzde 90'nının Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirildiğini ifade etti. Antep fıstığı rekoltesinin artması ve daha modern tesislerde işlenerek pazar payının genişletilmesinin bölge ve ülke ekonomisi adına büyük önem taşıdığına dikkat çeken Akıncı, "TÜBİTAK ile birlikte bugün proje protokolünü imzalayacağımız Pilot Antepfıstığı İşleme Tesisi, Antep fıstığı sektörü için bir ilk olma özelliği taşıyor. İlimizdeki ve bölgemizdeki kırsal kalkınmaya katkı sunacak olan bu tesis, fıstık işlemedeki geleneksel yöntemlerin yerini daha modern teknolojilere bırakmasına ve ürünün kalitesinin daha sağlıklı korumasına olanak sağlayacak" dedi.

Antep fıstığının sadece baklava da kullanılan veya kuruyemiş olarak tüketilen bir ürün olmadığına da işaret eden Akıncı, ürünün çikolatadan, dondurmaya, helva ve salama kadar birçok alanda gıda sanayinin vazgeçilmezleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi. TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN ise yaptığı konuşmada, TÜBİTAK MAM'ın sanayicilere AR-GE çalışmalarında sağlayacağı avantajlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçaslan, bünyesinde Gıda, Enerji ve Kimyasal Teknoloji Enstitüsü gibi birimler bulunan TÜBİTAK MAM'ın, sanayicilerin AR- GE çalışmalarını yapmalarına olanak sunduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Gaziantep, Giresun ve Şanlıurfa'da kurulacak olan çeşitli tesis ve laboratuvarların protokol imza töreni gerçekleştirildi. - GAZİANTEP