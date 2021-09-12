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Gaziantep, Antalyaspor'u konuk edecek

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Antalyaspor'u konuk edecek

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor'u yenerek ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Gaziantep'te Maxim, sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Muhammet Demir, Steven Caulker ve Ahmed El Messaoudi ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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