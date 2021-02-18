Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

18.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 14:24
Gaziantep, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep, Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Antrenmanı asbaşkan Müslüm Özmen ve futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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