Gaziantep- Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
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Gaziantep- Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu

Gaziantep- Antalyaspor maçının biletleri satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in dördüncü haftasında13 Eylül Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

Gaziantep, Süper Lig'in dördüncü haftasında13 Eylül Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edeceği maçın biletleri satışa sunuldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları 15 ile 200 TL arasında belirlendi.

Taraftarlar passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden ve Demokrasi Meydanı yanında bulunan Gaziantep FK Passolig noktasından bilet dolumu yapabilecek.

Taraftarların bilet satın alabilmesi ve karşılaşmalara girebilmesi için ikinci doz aşılarının üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekmektedir.

Taraftarlar için daha önce açıklanan ve oldukça uygun tutulan kombine kart satışları da devam etmektedir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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