Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Spor

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve dayanıklılık koşularıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Gaziantep, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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