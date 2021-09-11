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Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Spor
Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Pazartesi günü sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Dayanıklılık ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde ise sahada taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Fırat Özdemir - Spor Haberleri
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