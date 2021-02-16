Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
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Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

16.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:14
Gaziantep, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep, Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Gaziantep, Süper Lig'in 26. haftasında konuk edeceği Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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