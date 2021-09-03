"Annem beni hep böyle görmek isterdi" diyerek gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti
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"Annem beni hep böyle görmek isterdi" diyerek gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti

Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düğünden çıkan gelin, cezaevindeki annesini ziyaret etti.

Gaziantep'te düğünden çıkan gelin, cezaevindeki annesini ziyaret etti.

Babasını kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce kaybeden Ayşe Hoşgül, en mutlu günü olan düğününde anne ve babasının yanında olmamasının hüznünü yaşadı.

Düğünde "Annem beni hep böyle görmek isterdi." diyerek üzülen gelinin yakınları, Hoşgül'ü önce cezaevlerinden sorumlu cumhuriyet savcılığına getirdi. Alınan iznin ardından cezaevine geçen gelin, annesiyle yaklaşık bir saat görüştü.

Ziyaretin ardından annesinin çok mutlu olduğunu söyleyen Hoşgül, düğün gününde anne ve babasız olmanın hüznünü yaşadığını, o yüzden gelinliğiyle annesini görmeye geldiğini belirtti.

Hoşgül'ün, cezaevinden ayrıldıktan sonra babasının mezarına da giderek dua ettiği öğrenildi.

'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti
'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti
'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti
'Annem beni hep böyle görmek isterdi' diyerek gelinlikle cezaevindeki annesini ziyarete gitti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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