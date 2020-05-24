GAZİANTEP Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı
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GAZİANTEP Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı

Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındıGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan E.K.'ye (90), geçmiş olsun ziyaretine gelen 48 kişi karantinaya alındı.

24.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:34

Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yapılan anjiyonun ardından rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede koronavirüs testi pozitif çıkan E.K.'ye (90), geçmiş olsun ziyaretine gelen 48 kişi karantinaya alındı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K.'ye özel bir hastanede anjiyo yapıldı. 9 Mayıs günü taburcu olup, evine gelen E.K.'nın, 12 gün sonra iştahsızlık ve yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. E.K tedaviye alınırken, filyasyon ekibi, çalışma başlattı. Çalışma sonunda, E.K.'ye anjiyo sonrası geçmiş olsun ziyaretine geldikleri belirlenen aynı mahalledeki 16 evde yaşayan 48 kişi, karantinaya alındı. Karantinaya alınan evlerin çevresinde jandarma ekipleri, güvenlik şeridi çekti. Giriş-çıkışların yasaklandığı evlerin çevresi ve içerisi Belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Karantinaya alınanlar arasındaki M.K.(67) ise, Ben hiç dışarı çıkmayacak mıyım kardeşim dedi.

Karantina sonrası mahalle camisinden anons yapılarak, vatandaşlar evlerinde kalmaları konusunda uyarıldı.

GAZİANTEP Anjiyo sonrası testi pozitif çıktı, ziyarete gelen 48 kişi karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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