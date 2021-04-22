Gaziantep Anadolu'nun Güney Koresi olabilir
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Gaziantep Anadolu'nun Güney Koresi olabilir

Gaziantep Anadolu'nun Güney Koresi olabilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, "Gaziantep gibi ihracat kültürü gelişmiş bir sanayi kentinin inovasyon kültürünü de aynı oranda geliştirebilirsek Gaziantep, Anadolu'nun Güney Kore'si olabilir" dedi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, "Gaziantep gibi ihracat kültürü gelişmiş bir sanayi kentinin inovasyon kültürünü de aynı oranda geliştirebilirsek Gaziantep, Anadolu'nun Güney Kore'si olabilir" dedi.

GTO Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ve GTO Strateji Geliştirme Koordinatörü Figen Çeliktürk, Türkiye Patent Hareketi Platformu öncülüğünde 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü ve Patent Haftası kapsamında düzenlenen "Marka Şehir Gaziantep Yerli Üretim ve Patentlerin Ekonomiye ve İhracata Katkısı" konulu online seminere konuşmacı olarak katıldı. Acıoğlu yaptığı konuşmada Gaziantep'in üretim ve ticaret kültürüne dikkat çekerek, "Gaziantep gibi ihracat kültürü gelişmiş bir sanayi kentinin inovasyon kültürünü de aynı oranda geliştirebilirsek Gaziantep Anadolu'nun Güney Koresi olabilir. Dünyanın en rekabetçi 7 kentinden biri olan Gaziantep'te bu potansiyel var. Gaziantep'in alkışı hak eden bu başarılarını sürdürülebilir kılmak ve de geliştirmek zorundayız ki rekabet gücümüz artsın, rekabet gücümüz fiyat rekabetinin ötesine geçsin. Katma değer yaratarak kg fiyatımızı artıracak kültürü geliştirmeliyiz. KOBİ'lerimizin bu yöndeki gelişimlerine destek olmak adına Gaziantep Ticaret Odası olarak ilklere imza atıyoruz. Üyelerimize yol gösterici olmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Odamızın, KOSGEB işbirliği ile kurduğu "Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi" de bölgedeki KOBİ'lerimiz için bir inovasyon üssüdür" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyetinin, yenilikçi bakış açısına sahip bir lider sayesinde kurulduğuna vurgu yapan Acıoğlu şunları söyledi: "Atatürk çocuklarımıza bayram verdi. Biz de çocuklarımıza hayatta en hakiki mürşitin ne olduğunu anlama yetisini kazandırmalıyız. Söylemek istediğim, biz bundan 10-15 yıl sonra da patentin önemini konuşacağımız toplantılar yapmak istemiyorsak bugün anasınıfındaki çocuğumuzun inovatif bakış açısını geliştirecek sistemler kurmalıyız. 15 yıl sonra yaptığımız toplantıda da o çocuklarımızın buluşlarını dinlemeliyiz."

"Yenilikçi fikirlerin patent yolculuğunda destekliyoruz"

GTO Strateji Geliştirme Koordinatörü Figen Çeliktürk ise seminerde kısa adı GETHAM olan Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezinin KOBİ'lere sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi. Çeliktürk, "GETHAM olarak KOBİ'lerimizin rekabet edilebilirliğini artırmak, inovasyonu geliştirmek ve tasarım kültürünü teşvik etmek hedefi ile çalışıyoruz. KOBİ ve girişimcilerin endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet veriyoruz. Adeta bir açık inovasyon ve tasarım kampüsü olan GETHAM'da yeni ve yenilikçi fikirleri patent yolculuğunda destekliyor, fikirleri katma değere dönüştürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep Anadolu'nun Güney Koresi olabilir
Gaziantep Anadolu'nun Güney Koresi olabilir

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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