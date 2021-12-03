Gaziantep Ampute Spor Kulübü'nden kapatma kararı

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye Bedensel Engelliler Amtupe 2. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep Ampute Spor Kulübü, giderleri karşılayamaması ve destek bulamamaları nedeniyle kulübün kapısına kilit vurulması kararını aldı.

Gaziantep Ampute Spor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Döngelli, kulübün giderlerini karşılayamaması ve gerekli desteği bulamaması nedeniyle kapatma kararı aldıklarını açıkladı. Döngelli açıklamasında, "21.09.2020 tarihinde Gaziantep Ampute Spor Kulübü Derneği tarafından 'Engelli gülerse hayat güler' parolasıyla yola çıktı. Gaziantep Ampute Spor Kulübü olarak bu süreçte biz engelliler, Gaziantep'de yerelde ve kamuda sesimizi duyuramadık. Biz sadece 3 Aralık Engelliler Günü'nde hatırlanmak istemiyoruz. Bizleri reklam yüzü olarak görmelerini kullanmalarını istemediğimiz için sitemimiz. Bundan sonra ise bizim sizlerden tek istediğimiz spor yapabilmek için desteklerinizi esirgememenizdir. Sayın büyüklerimiz bizler evde, kapalı kapılar ardında olmak istemiyoruz. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü'nde böyle bir karar almak istemiyoruz ama gücümüz bitmiştir. Gaziantep Ampute Futbol Takımı olarak 3 Aralık tarihi itibari ile kapatma kararı almış bulunmaktadır" dedi.

Döngelli, oyuncuların tamamının para alamaması nedeniyle takımı bıraktığını, forma ve krampon gibi malzeme ihtiyaçlarını gidermekte bile zorlandıklarını da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP