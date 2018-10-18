Gaziantep Ameliyattan Uyanamayan Kübra'nın Doktoru Tıp Kurallarına Uymamış

Ameliyattan uyanamayan Kübra'nın doktoru tıp kurallarına uymamış

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te burun ameliyatı sonrası uyanamaması üzerine beyin kanaması geçirdiği belirlenen, 10 gün sonra yaşamını yitiren 17 yaşındaki Kübra Özürberk ile ilgili düzenlenen Adli Tıp Kurumu raporunda, ameliyatı yapan doktorun uygulamalarının, tıp kurallarına uygun olmadığı kanaatine varıldı. Bu ropar ve ailenin daha önce yaptığı suç duyurusu üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren doktor hakkında dava açılması bekleniyor.

Burnundaki kemik nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Ümmet- Oya Özüberk çiftinin kızları Kübra'ya, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan muayenesinin ardından, burundaki kıkırdakların alınması için 17 Ocak gününe ameliyat tarihi verildi. Genç kız, verilen tarihte girdiği ameliyat sonrası uyanamayınca yapılan tetkikler sonrasında beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesine alınan genç kız, 27 Ocak'ta yaşamını yitirdi.

ADLİ TIP DOKTORUN UYGULAMALARI TIP KURALLARINA UYGUN DEĞİL

Kübra'nın ölümüyle ilgili ailenin suç duyurusuyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporu tamamlandı. 8'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan ve soruşturma dosyasına alınan 15 sayfalık raporda, ölen Kübra'nın yakınları ile ameliyata giren sağlık mensuplarından alınan beyanlara yer aldı. Kübra'nın beyin kanaması geçirmesi üzerine nöroloji ve beyin cerrahi uzmanlarının kontrolüne yer verilen raporda, acil ameliyat gerektiren patoloji düşünülmediğine bunun yerine medikal takip önerildiği dikkat çekildi. Raporda, şöyle denildi

Kişinin ölümü septorinoplasti ameliyatı sırasında meydana gelen beyin kanaması ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiştir. Bu kanamanın travmatik kökenli ve ameliyat sırasında meydana gelmiş olduğu cihetle, ameliyatı gerçekleştiren hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı oy birliği ile mütalaa olunur.

Adli Tıp'ın bu raporunun ardından savcılıkça yürütülen soruşturmanın ardından Gaziantep Şehinbey Salğlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve uygulamaları sonucu Kübra Özüberk'in yaşamını kaybetmesine neden olduğu belirtilen doktor hakkında dava açılması bekleniyor.

Özüberk ailesinin avukatı Ali Rıza Torun, işin peşini bırakmayacaklarını, sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.