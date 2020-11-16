İdilli Vadisi'nde sonbahar güzelliği
16.11.2020 14:02 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:20
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteğindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla, dökülen sararmış yapraklarla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Amanos Dağları eteğindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla, dökülen sararmış yapraklarla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.
İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü, sonbahar ile farklı renklere büründü.
Vadideki yol ve mesire yerlerindeki dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri hayran bırakıyor.
Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek