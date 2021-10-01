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Gaziantep, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

???????Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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