Gaziantep, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'la iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
???????Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri