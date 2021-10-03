Gaziantep-Altay maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Altay'ı 4-1 yenen Gaziantep'in teknik direktörü Erol Bulut, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplasında, geçmişte pozisyonları değerlendirilme noktasında sorun yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik ve 3 puanı hak ettik. Geçmişteki maçlarda bireysel hatalardan kaybettiğimiz puanlar oldu. Bu durumu yavaş yavaş gidermeye çalışıyoruz. Bu gün iyiydik. Kendimizi geliştirmek gerekiyoruz. Önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız." diye konuştu.

Bulut, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eksiklerimizi gidererek önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergilemek istiyoruz. Maxim takım için çok değerli. Kaliteli ayaklar sahada bulunduğu zaman, daha güzel oluyor. Kaliteli ayaklar ne kadar olursa, futbol da o kadar iyi oluyor. Maxim kaliteli ayaklardan biri. Onun etkisi çok önemli. İnşallah önümüzdeki maçlarda da takıma katkısı çok olur. Diğer 10 arkadaşı var, onlar da yardım ettiler. Bu gün 2 gol atarak performansını yükseltti. Futbolcuyu düşünerek değil takım için burada mücadele ediyoruz. Sahada en iyi performansı veren kişi yine sahada olacak."

Denizli: "Hedeflere mutlaka varacağız"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, geçmişteki maçlarda çok ciddi takımları içeride ve dışarıda mağlup ettiklerini ancak Gaziantep karşısında beklentinin altında kaldıklarını dile getirdi.

Maçtaki mücadeleleri nedeniyle eleştiriyi hak ettiklerini anlatan Denizli, "Güzel galibiyetlerden sonra bugün aldığımız sonuç kabul edilemez. Bugün ortaya koyduğumuz futbol, rakibimize yardımcı oldu. Rakibimizin isteği de üst düzeydeydi. Sezon başında Altay ile ilgili paylaşımları bulunanların çok umutlu olmadıkları bir takım vardı. 8 hafta sonunda düşündüğümüz yerdeyiz. Hedeflere mutlaka varacağız." ifadelerini kullandı.

Denizli, şu anki kadroyla iyi işler yaptıklarını vurgulayarak, "Bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Takım olarak maçta iyi görüntü vermedik. Son 3 haftadaki güzel futbol görüntüsünü bugün ortaya koyamadık. Bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Neticede bu takımla yola çıktık, bu takımla devam edeceğiz ve bu takımla başaracağız. Rakibimizi de tebrik ediyoruz. Zaman zaman kendimizi çek etmemiz gerekiyor. Bir takım eksiklikler olabilir. Böyle maçlar onları da çek etme fırsatı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.