Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü konuk edeceği Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü konuk edeceği Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde devam edecek.
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri