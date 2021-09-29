Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Haberler Spor
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Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor
Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmasının hazırlıklarını iki antrenmanla sürdürdü.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü Altay'ı konuk edeceği karşılaşmasının hazırlıklarını iki antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde günün ilk çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştiren Gaziantep, akşam idmanıyla çalışmalarına davam etti.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan akşam antrenmanının ana bölümünde defans ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Haberleri
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