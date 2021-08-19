Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı
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Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.

Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Alexander Merkel'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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