Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.

Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Alexander Merkel'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak