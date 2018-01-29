Gaziantep Alışveriş Merkezinde Yangın
Alışveriş merkezinde yangınGaziantep'te, alışveriş merkezinin çatısında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Alışveriş merkezinde yangın
Gaziantep'te, alışveriş merkezinin çatısında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.
Yangın, akşam saatlerinde Budak Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin çatısında meydana geldi. Çatı katında işçilerin kaynak yaptığı esnada, kıvılcımların alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanın olmadığı yangında, alışveriş merkezinin çatısında hasar meydana geldi.