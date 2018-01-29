Gaziantep Alışveriş Merkezinde Yangın

Alışveriş merkezinde yangın

Gaziantep'te, alışveriş merkezinin çatısında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Budak Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinin çatısında meydana geldi. Çatı katında işçilerin kaynak yaptığı esnada, kıvılcımların alev almasıyla yangın çıktı. Alevleri gören işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanın olmadığı yangında, alışveriş merkezinin çatısında hasar meydana geldi.