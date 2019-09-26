Gaziantep "Alışveriş Günleri"ne hazırlanıyor

26.09.2019 15:42

Gaziantep'te 12-20 Ekim tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde başlayacak olan Alışveriş Günleri'nde firmalar, belirledikleri oranlarda indirimli ürünleri vatandaşlarla buluşturacak.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, GTO eylül ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hilmi Teymur başkanlığında yapıldı.

Teymur toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 12-20 Ekim tarihlerinde Gaziantep Alışveriş Günleri etkinliğini düzenleyeceklerini belirtti.

Etkinlikte her firmanın kendi belirlediği oranlarda indirimli ürünlerini vatandaşlarla buluşturacağını kaydeden Teymur, şunları ifade etti:

"Hem tüketici kazansın hem de perakende sektörüne hareket gelsin. İnşaat sektöründen gıdaya, kuyumculuktan kozmetiğe birçok sektörde indirimli ürünler 12 Ekim'den 20 Ekim'e, 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatleri arasında satışta olacak. Kampanyamıza tüm firmalarımızı ve vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Ayrıca bu etkinliğimizin hayata geçirilmesinde büyük destek sağlayan Yönetim Kurulumuza ve etkinlik düzenleme kurulumuza da sonsuz teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA