Gaziantep, Ali Ateş'i Kırklarelispor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Ali Ateş'i TFF 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'a kiraladığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Ali Ateş'i TFF 2. Lig temsilcisi Kırklarelispor'a kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Ali Ateş'in 2021-22 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Kırklarelispor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz