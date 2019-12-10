Gaziantep Alg Spor gol oldu yağdı

10.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:47

TFF Kadınlar Futbol 1. Liginde mücadele eden Gaziantep Alg Spor Kadın Futbol Takımı 7. hafta karşılaştığı Fatih Vatanspor'u 8-0 mağlup ederek yoluna dolu dizgin devam etti.



Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1.Ligi'nde yer alan Gaziantep Alg Spor farkını göstermeye devam ediyor. Ligde üst üste aldığı farklı galibiyetlerle adından söz ettiren ALG Spor kadın futbol camiasının en fazla konuşulan takımı haline geldi.



Ligde yoluna namağlup şekilde devam eden ve aldığı farklı galibiyetlerle dikkat çeken ALG Spor, son olarak Fatih Vatanspor'a konuk oldu. İstanbul Mimar Sinan Stadı'nda oynanan maçta ilk dakikalardan itibaren etkili olan ALG Spor, zorlu maçı 8-0 kazandı. Deplasmanda olmasına rağmen oynadığı futbol ile göz dolduran ALG Spor'un gollerini ise Letago Madiba (3), Ebru (2), Gülbin, Emine ve Derya attı. Gaziantep ekibini taraftar grubu Gaziantep Pilot Tayfa da yanlız bırakmadı.



"Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz"



Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Gaziantep Alg Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz. Takımın formda olması beni çok sevindirdi. Kalan maçlarımızda da aynı disiplin ve özveri ile devam edeceğimizi belirtmek isterim. Takımın bütün antrenmanlarına da ayrıca vakit buldukça katılmaya çalışıyorum. Hemen hemen bütün maçlarda, özellikle deplasmanda takımı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve yönetim kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyorum. Futbolcularımı ve teknik heyetimizi bu galibiyetten dolayı kutluyorum" diye konuştu.



Ligde namağlup unvanını koruyan ALG Spor, 2 hafta sonra karşılaşacağı Ataşehir Kadın Futbol maçının hazırlıklarına başladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA