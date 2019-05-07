Gaziantep ALG Spor, Avrupa Ligi için Kader Maçına Çıkacak

2017 yılından bu yana yer aldığı tüm liglerde şampiyonluğa ulaşan ALG Spor, bu yıl ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de şampiyonluk için 12 Mayıs, pazar günü Antalya'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek. Play-off'ta rakibi olan Beşiktaş'la oynadıkları son karşılaşmada sahadan 3-1 galip ayrılan ALG Spor, Avrupa yolundaki son maçı da kazanarak Türk kadın futbolunu UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyor.

TFF Kadınlar 1. Lig'de Beşiktaş ve Konak Belediyespor gibi köklü takımları geride bırakarak sezon boyunca 18 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle başarıdan başarıya koşan Gaziantep ALG Spor, Kulüp Başkanı Ali Gözcü önderliğinde UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kadınlar 3. Lig'de iken art arda gelen şampiyonluklarla 1. Lig'e yükseldiklerini söyleyen Başkan Ali Gözcü, "Başarımız tesadüf değil. ALG Spor'un kadınları, sadece Gaziantep'te değil Türkiye'de de kadın futbolunda yeni bir çağ başlattı. Köklü takımları geride bırakarak ligin son haftasına kadar zirvede oturdu. Sadece kendi güçleriyle mücadele ettikleri Lig'de Gaziantep'i kadın futbolunda temsil ederek ilimizi gururlandırdı" dedi.

Son 3 yıldır, Gaziantep'e lig şampiyonluğunu getirmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz diyen Gözcü, sözlerine şu şekilde devam etti: "ALG Spor'un oyuncuları bu günlere çok çalışarak, tek başlarına geldi. Hem evimizde hem de deplasmanda gazi ilimizi hak ettiği şekilde temsil ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Avrupa hayaline sadece bir adım kalan bu dönemde kadın futbolcularımıza tüm Gaziantep'in gönülden desteğini bekliyoruz. Takımımız için motivasyon kaynağı olan taraftarlarımızı da final maçımızda yanımızda görmek istiyoruz. Unutmayalım ki; elde ettiğimiz tüm başarılar sadece ALG Spor'un değil Gaziantep'in de başarısı olacak."

TFF Kadınlar 1. Lig Şampiyonluk Maçı 12 Mayıs, pazar günü saat 16.00'da Antalya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Bültenler