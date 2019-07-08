GAZİANTEP Akü hırsızları yakalandı

Akü hırsızları yakalandı

Gaziantep'te, 2 ayrı otomobilden akü çalan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenen 2 şüpheli yakalandı.

Kolejtepe ve Akkent mahallelerinde park halindeki 2 otomobilin sahibi, araçlarının akülerinin çalındığını söyleyerek polise şikayetti bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası, araçla bölgeye gelerek akü çalan şüphelilerin M.E.İ. ve E.O. olduğu belirlendi. Polis, kimliğini belirlediği M.E.İ. ile E.O.'yu adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulama sonrası 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA