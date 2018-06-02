Gaziantep Akşener'den Kamyon Tepkisi

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingte, konuşmasının ardından platforma çağırdığı partisinin milletvekili adaylarına destek istedi. Miting sonrası bir grup partili ile birlikte Osmaniye'ye gitmek için hareket eden Akşener'in aracının da bulunduğu konvoy, güzergah üzerinde güvenlik amacıyla kamyonla kapatılan yolda bekledi. Partililerin yolun açılmasını istemesinin ardından aracından inen Akşener, görevlilere tepki gösterdi ve kısa tartışmanın ardından kamyonun hareket ettirilmesi ile konvoy Osmaniye'ye doğru hareket etti.