GAZİANTEP Akraba aileler hastanede kavga etti, müdahale eden çalışanlar yaralandı
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GAZİANTEP Akraba aileler hastanede kavga etti, müdahale eden çalışanlar yaralandı

Akraba aileler hastanede kavga etti, müdahale eden çalışanlar yaralandıGAZİANTEP'te bulunan özel hastanenin acil servisinde, akrabalar arasında kavga çıktı.

16.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:40

Akraba aileler hastanede kavga etti, müdahale eden çalışanlar yaralandı

GAZİANTEP'te bulunan özel hastanenin acil servisinde, akrabalar arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, taraflara müdahele eden biri hemşire 4 hastane çalışanı yaralandı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavganın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te aralarında miras tartışması bulunan akraba iki ailenin üyeleri Düztepe Mahallesi'nde bulunan özel hastanede karşılaştı. Hastanede aynı nedenle yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hastanenin güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle sonlandırılan kavganın taraflarından birisi, dışarı çıkarıldı. Ancak, bir süre sonra dışarı çıkarılan grupta yer alanlar ellerinde bıçak ve sopalar ile yeniden hastaneye gelerek hasımlarına ve kendilerine engel olmaya çalışan görevlilere saldırdı. Çağrı üzerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada, hastanede çalışan 1 hemşire, 2 güvenlik görevlisi ile 1 hasta danışmanı yaralandı. Yaralılar çalıştıkları hastanede tedaviye alınırken, polis kavgaya karışan G.D., B.G, Ç.C. ve A.D.'yi gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.D. ve B.G. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

'YAŞANAN ŞİDDET EYLEMİNİ KINIYORUZ'

Tedavileri tamamlanan ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu açıklanan ve evlerinde dinlenen 4 görevlinin çalıştığı hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hastanemizde hasta yakınları arasında yaşanan tartışma ayırarak olayın taraflarını hastane dışına çıkaran güvenlik görevlilerimize hasta yakınlarının tekrar hastanemiz acil servisine gelerek 'sallama' diye tabir edilen büyük kesici alet ile saldırması sonucu 2 güvenlik görevlimiz bir sağlık çalışanımız ve bir hasta danışmanımız yaralanmıştır. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde hastalarının sağlığını kendi sağlığının önünde tutarak fedakarca çalışan hastane çalışanlarımızın yaşadığı bu çirkin olay bizleri derinden üzmüştür. Yapılan bu şiddet eylemine kınıyoruz. Sağlıkta yaşanan şiddetin bir an önce son bulmasını diliyoruz" denildi.

GAZİANTEP Akraba aileler hastanede kavga etti, müdahale eden çalışanlar yaralandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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