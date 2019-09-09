Gaziantep akademik danışman toplantısı NTB'de gerçekleşti

09.09.2019 15:34

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 81 İlde uygulamaya konulan "Akademik Danışman Projesi" kapsamında, Gaziantep ve ilçelerinde faaliyet gösteren oda ve borsa genel sekreterleri, Nizip Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

TOBB Gaziantep Akademik Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, genel sekreterler yürütülen faaliyetler ve iş birliği olanakları hakkında istişarelerde bulundular.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Gaziantep Akademik Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, TOBB çatısı altında faaliyet gösteren oda ve borsaların müşterek faaliyetlerde bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Gaziantep'te her ay farklı bir oda ve borsada gerçekleştirilen toplantıların yeni fikirlerin ortaya çıkması açısından son derece faydalı olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'de ilk kez TOBB tarafından uygulamaya konulan '81 İl'e 81 Akademik Danışman Projesi'nin aynı zamanda üniversite ve iş dünyası arasında ikili işbirliklerinin geliştirilmesine de katkı sunduğunu söyledi.

Nizip Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mehmet Eray Ölçal ise toplantıda Nizip Ticaret Borsası'nın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgil verdi.

Databank Yazılım yetkilisi Mustafa Kaytar'da TOBB Akreditasyon sistemi programı hakkında Oda ve Borsa Genel Sekreterlerine tanıtım sunumu gerçekleştirdi.

Toplantıya, Gaziantep Ticaret Borsası Genel Sekreteri Özgür Bayram, Gaziantep Ticaret Odası Genel Sekreteri Hasan Baran Uçaner, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Hamit Doğan, İslahiye Ticaret Odası Genel Sekreteri Haşim Erdoğan, Nizip Ticaret Odası Genel Sekreteri Serpil Gündoğdu katıldı.

Kaynak: AA