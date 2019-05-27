GAZİANTEP Ak Parti Gaziantep İl Teşkilatı'ndan 27 Mayıs açıklaması

Ak Parti Gaziantep İl Teşkilatı'ndan 27 Mayıs açıklaması

AK Parti Gaziantep İl Teşkilatı, 27 Mayıs askeri darbenin yıldönümü nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

İl Başkanlığında düzenlene toplantıya AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve partililer katıldı. Özkeçeci, 'Millet ne derse o', 'Bu dava millet davası' 'Halkın adamı Menderes', 'Söz milletin karar milletin' yazılı pankartlar eşliğinde yaptığı açıklamada 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin, Türk milletini tepeden dizayn etmeye çalışanlar tarafından yapılan cumhuriyet döneminin ilk darbesi olduğunu söyledi.

27 Mayıs'ın, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanet olduğunu kaydeden Özkeçeci, seçilmiş bir başbakanın idama mahkum edilmesiyle de Türkiye'nin demokrasi tarihine silinmez bir leke oluşturulduğunu belirek, Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Tek parti rejiminin en büyük ayıplarından olan Türkçe ezanı özüne döndürerek, Anadolu'nun dağında taşında, havasında suyunda Ezan-ı Muhammedi'nin tekrar yankılanmasını sağlamıştır. Tek partili hayattan kalma sorunlara çözüm getiren Menderes'in halkla kurduğu sıkı bağdan rahatsız olanlar yalan ve iftiralarla algı oluşturarak darbeye zemin hazırlamıştır. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyet, demokratik yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış ve Yassıada'da hukuk dışı yargılamaların ardından darağacına göndermiştir dedi.

15 Temmuz darbesinin temelerinin 27 Mayıs darbesi ile atıldığını belirten Özkeçeci, şöyle devam etti

O zor gecede genç bir annenin 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Eski Türkiye'de koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, AK Parti ile birlikte demokrasi düşmanı şer odaklarına milli iradenin gücüyle en sert cevabı vermiştir. Demokrasimizin ve özgürlüklerimizin daim olması adına başta Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi ve onları şehit eden demokrasi düşmanlarını unutmadık, unutmayacağız. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların bir daha asla yaşanmamasını temenni ediyor ve darbe dönemlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz.

Kaynak: DHA