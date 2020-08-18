GAZİANTEP Ailenin avukatı: Duygu'nun vücudunda darp izleri var
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GAZİANTEP Ailenin avukatı: Duygu'nun vücudunda darp izleri var

Ailenin avukatı: Duygu'nun vücudunda darp izleri varGAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, ön otopsi raporunun çıktığını açıkladı.

18.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:06

Ailenin avukatı: Duygu'nun vücudunda darp izleri var

GAZİANTEP'te, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın 4'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldüğü öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, ön otopsi raporunun çıktığını açıkladı. Avukat Akan, Delen'in vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri görüldüğünü söyledi.

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin penceresinden düştüğü öne sürülen Duygu Delen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Duygu'nun erkek arkadaşı Mehmet Kaplan, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçları ile tutuklandı. Olayın ardından açılan davada, Delen ailesi adına Gaziantep Barosu gönüllü olarak davayı üstlendi. Bugün baro binasında olayla ilgili olarak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Duygu'nun babası Bülent ile ağabeyi Harun Delen, Baro Başkanı Bektaş Şarklı, ailenin avukatları Ömer Faruk Akan, Göksel Öztürkmen ile Duygu'nun arkadaşları katıldı.

'DUYGU'NUN VÜCUDUNDA DARP İZLERİ VAR'

Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avukat Ömer Faruk Akan, olayın tüm yönleri ile incelendiğini söyledi. Ön otopsi raporunun kendilerine iletildiğini belirten Akan, "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü olayı titizlikle araştırmaya devam ediyor. Kamuoyunun spekülasyonlara itibar etmemelerini rica ediyorum. Dosyada ciddi deliller mevcut, tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Otopsi raporu hazır ama bu bir ön rapor şeklinde. Bizim başsavcılığa ayrıca bir talebimiz olacak. Adli Tıp Kurumu dışında bağımsız bir adli tıp uzmanının dosyayı incelemesini ve otopsi raporunu incelemesini istedik. Bunu da muhtemelen kabul edeceklerdir. Otopsi raporunun içeriğine dair bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Onu da şu gerekçe ile söylüyorum: Biz bağımsız bir doktor görevlendirmiştik, otopsiye girmişti. Şüpheli ifadesinde zaten maktulü darp ettiğini söylüyor. Duygu'nun vücudunda düşmeye bağlı olmayan darp izleri mevcut. Şüpheli ayrıca hem emniyet hem de mahkemede düşme olayını görmediğini söylüyor" dedi.

'TÜM ŞAHISLARI DİNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Akan, dosya üzerinde titizlikle çalışıldığını ifade ederek, "Bundan sonraki süreç muhtemelen bizim talep ettiğimiz bağımsız adli tıp uzmanı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın göndereceği Adli Tıp Raporu beklenecek. Tanıklar dinlenmeye devam ediyor. Dinlenecek birçok tanık var. Titizlikle yürütülen bir soruşturma olduğu için ilgili ya da ilgisiz, aynı binada otursun ya da oturmasın o civardaki neredeyse tüm şahısları dinlemeye çalışıyorlar. Tanık beyanları bittikten sonra ve rapor geldikten sonra iddianame hazırlanacaktır" diye konuştu.

'İLK RAPOR BANA SIKINTILI GELDİ'

Şüpheli Mehmet Kaplan'ın geçen yıl alkollüyken bir kadına çarparak öldürdüğü dosya ile ilgili fikirleri sorulan Akan, "Önceki trafik kazasında şöyle bir sıkıntı var; ilk tutulan rapor bana problemli geldi. İlk raporun üzerine bina edilmiş bir dosya. Ancak rahmetlinin ailesi hem şikayetçi olmamış hem kararı istinaf etmemiş. 2 yıl 1 ay ceza almış, o dosya şu anda istinafta ama aleyhe bozma olacağını düşünmüyorum" dedi.

Avukat Akan ayrıca Duygu Delen'in ölümünün kendi kanaatlerince cinayet olduğunu da sözlerine ekledi.

Daha sonra toplantıda konuşan Baro Başkanı Avukat Bektaş Şarklı, Gaziantep Barosu olarak Delen ailesinin yanında olduklarını ve ihtiyaç duyulduğu herhalde gerekli müdahaleyi yapacaklarını söyledi.

'ADALET İSTİYORUM'

Daha sonra kürsüye çıkan baba Bülent Delen'in ise güçlükle ayakta durduğu görüldü. Baba Delen, gözyaşlarına hakim olamazken "Adalet istiyorum" dedi.

GAZİANTEP Ailenin avukatı: Duygu'nun vücudunda darp izleri var

Kaynak: DHA

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