GAZİANTEP Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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GAZİANTEP Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

15.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:54

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, köpekten kaçarak, tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde köpeklerden korkarak kaçan kedi, belediye bahçesinde bulunan çam ağacına tırmandı. Kedinin 2 gündür inemediğini fark edenlerin çağrısıyla gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca çıkarak, mahsur kalan kediyi indirdi. Ağaçtan indirilen kedi, yere bırakılmasıyla gözden kayboldu.

GAZİANTEP Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
GAZİANTEP Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
GAZİANTEP Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
GAZİANTEP Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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