Gaziantep Adliyesine Yeni Mahkemeler

Gaziantep Adliyesinde 7 yeni mahkeme ile 1 sulh ceza hakimliği kuruldu ve 22 yeni hakim atandı.

Gaziantep Adliyesinde yoğunluğun azaltılması amacıyla 2 asliye hukuk, 2 aile, 1 icra, 1 kadastro ve 1 iş mahkemeleri ile 1 sulh ceza hakimliği kuruldu.

Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı mahkemelerde yaşanan yoğunluğun azaltılması için 7 yeni mahkeme ile bir sulh ceza hakimliği kurulduğunu kaydetti.

Kente 22 yeni hakimin de atandığını hatırlatan Kumhak, şunları kaydetti:

"Yargılamaların her geçen gün daha hızlı sonuçlanması için çalışmalara devam ediyoruz. HSK tarafından, kurulan mahkemelere ve hakimliğe yeni atanan hakimlerimiz görevlendirilecek. Geriye kalan 14 hakimimiz de mevcut mahkemelerimize destek olarak atanacak. Böylelikle daha güçlü bir kadroya kavuşmuş olacağız."