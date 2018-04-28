Gaziantep Adliyesinde Kararlar Hızlandı

Gaziantep Adalet Komisyonu Başkanı Emsal Sergen, "Meslektaşlarımızın ve personelin özverili çalışmalarıyla ve yeni katılan arkadaşlarımızla hem performans, hem de kararlar anlamında hızla daha iyiye doğru gidiyoruz." dedi.

Sergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son hakim savcı atamaları ve personel alımlarıyla adliyedeki açığın kapandığını kaydetti.

Son kararname ile Gaziantep Adliyesine 17 savcının ve 11 hakimin atandığını anımsatan Sergen, "Hakim sayımız 125'e, savcı sayımız 93'e ulaştı. Ayrıca komisyon olarak 57 personelin alımını gerçekleştirdik. Böylelikle 481'i mahkeme, 180'i savcılık olmak üzere toplam 893 adliye personelimiz bulunmakta. Şu an itibariyle herhangi acil veya zorunlu bir ihtiyacımız kalmamıştır." diye konuştu.

Sergen, Gaziantep Adliyesinde 3 yeni mahkeme daha açıldığını belirterek, "Yeni açılan 11. Ağır Ceza Mahkemesi genel yetkili mahkeme olarak hizmet verecek. İş mahkemelerine bir yenisi daha eklenerek sayı 6'ya çıktı. Son olarak da geçici faaliyeti durdurulan 5. Sulh Ceza Hakimliği tekrar faaliyete başladı." dedi.

Darbe girişiminin ardından en çok hakim savcının Gaziantep Adliyesinden ihraç edildiğini ifade eden Emsal Sergen, "İlk zamanlar hem hakim savcı anlamında hem de iş yükü anlamında kötü durumdaydık. Meslektaşlarımızın ve personelin özverili çalışmalarıyla ve yeni katılan arkadaşlarımızla hem performans, hem de kararlar anlamında hızla daha iyiye doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Personele belirlenen hedefler doğrultusunda temel, hazırlayıcı ve staj eğitimlerinin verildiğini kaydeden Sergen, yapılan çalışmalarla personelin daha verimli çalışmasına katkı sağlandığını sözlerine ekledi.