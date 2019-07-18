Gaziantep Adliyesinde görev değişimi

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesiyle Gaziantep Adliyesine atanan hakimlerin görev yerleri belirlendi.

Kararnameyle, Gaziantep Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığına Mustafa Alçık getirildi. Ayrıca tayin nedeniyle boşalan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Melik Cöhce, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Ali Çelenk, 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Ceyhan Bilgici, 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Ahmet Yıldız, 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına Murat Sarıkaya atandı.

Öte yandan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davalarının ilk kez görüldüğü 7. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma savcısı olan ve daha sonra atandığı soruşturma bürosunda FETÖ'nün TSK'deki Güneydoğu yapılanmasının deşifre edildiği "ankesör" soruşturmalarını yürüten Berekat Aksoy, son kararnameyle Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi.

Kaynak: AA