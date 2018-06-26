Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te Tiyatro İzleme Oranları Arttı

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te tiyatroda oynanan

eser ve seyirci sayısı bakımından artış olduğu ifade edildi.



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TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te bir önceki döneme göre oynanan eser ve seyirci sayısı bakımından artış yaşandı.

2016-2017 sezonunda Gaziantep'te 8 tiyatro salonunda 58 tiyatro eseri oynanırken, bu eserleri 110 gösteride sezon boyunca yetişkin ve çocuk olmak üzere 55 bin 893 seyirci izledi.

Bu eserlerden 12'sini çocuk tiyatroları oluştururken, çocuk tiyatrolarını 17 gösterimde 10 bin çocuk izledi.

Gaziantep'te bir önceki döneme göre yetişkin seyirci sayısı artarken, çocuk sayısı azaldı.

Adıyaman'da 2016-2017 sezonunda 3 salonda 31 tiyatro eseri oynandı. 31 eser 33 gösteri yaptı ve gösteriyi, sezon boyunca 9 bin 280 seyirci izledi. Eserlerin 8'i çocuk eseri olarak 8 gösteri yaparken bunları 2 bin 90 çocuk izledi.

Adıyaman'da bir önceki döneme göre oynanan eser, gösteri ve hem yetişkin hem çocuk seyirci sayısı arttı.

Kilis'te 2016-2017 sezonunda 2 salonda 11 tiyatro eseri oynandı ve 11 eser için 15 gösteri yapıldı.

Gösterileri, sezon boyunca 6 bin 40 seyirci izledi. Eserlerin 2'si çocuk eseri olarak gösteri yaptı ve 600 çocuk gösteriyi izleme fırsatı yakaladı.

Kilis'te bir önceki döneme göre oynanan eser, gösteri ve seyirci sayısı arttı.