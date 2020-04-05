Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Haberler
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

05.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:12
Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Merkez Şehitkamil Belediyesi, bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan kişilere yönelik sağladığı "Vefa Hizmeti" projesi kapsamında çeşitli hizmetler veriyor.

2013 yılından beri uyguladığı Vefa Hizmeti projesi kapsamında her yıl yaşlı ve bakıma muhtaç binlerce vatandaşa destek sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde 86 yaşındaki Hayriye Güzelcecan'ın evinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Hayriye Güzelcecan, evinin belediye ekipleri sayesinde sürekli temiz kaldığını belirterek, "Rahatsızlığımdan dolayı evimin temizliğini yapmakta güçlük çekiyorum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden kızlarımız gelerek evimin tüm temizliğini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi ise salgına karşı caddeleri ve kaldırımları yıkayıp dezenfekte etti.

Ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karataş bölgesi, Ordu, İnönü, Özdemirbey caddeleri, Akkent ve Mavikent mahallesindeki ana caddeleri ve kaldırımları yıkayarak ilaçladı.

Adıyaman

Adıyaman'da ise ekipler, koronavirüs tedbirlerini kentin çeşitli noktalarında sürdürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, ATM önlerinde bariyerlerle sosyal mesafe önlemi alırken, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda uyarı anonsları yapıyor.

Polis ekipleri, farklı bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında kente giriş çıkışlarda denetimlerini sürdürürken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılan Suruç'un Kırmit ve Siverek'in Şekerli mahallelerinde yaşayan kişilere dezenfektan malzemeleri dağıtıldı.

Belediye ekiplerince temin edilen ve içerisinde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske ve eldiven bulunan koliler, karantina uygulaması kapsamında oluşturulan kontrol noktasına getirilerek buradaki jandarma ekiplerine teslim edildi. Yardım malzemeleri mahalledeki kişilere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Merkezinde ve Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 ayrı istasyonda şimdiye dek 15 bin araç dezenfekte edildi.

Suruç ilçesinde de belediye ekiplerince Cumhuriyet Meydanı ve caddeler yıkanarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi ise Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf ve seyyar satıcılardan 3 ay süreyle işgaliye bedelinin alınmayacağını duyurdu.

Karaköprü Belediyesi de kamu kurum ve kuruluşları, parklar, otobüs durakları ve iş yerlerinin rutin dezenfekte işlemlerinin yanı sıra ilçedeki binalarında ilaçlama çalışmalarını yapmaya başladı.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrılarına trafik ışıklarıyla destek verdi. Ana güzergahlarda yer alan cadde ve bulvarlardaki trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığında "evde kal" mesajı veriliyor. Ekipler, uygulamayla sürücü ve yayaların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Ekipler, ayrıca dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların temizlik araçlarına ulaşımını kolaylaştırmak için çeşmelere sıvı sabunluk monte etti.

Semt pazarlarında da denetimlerini artıran ekipler, vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yaptı, ateşlerini ölçtü.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan ilçelerinin yanı sıra Arapgir ilçesinde de vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokakları temizleyerek, dezenfekte etti.

Bu arada Malatya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve girişe yasak getirilmesinin ardından park ve mesire alanları boş kaldı.

Hafta sonları kentin en kalabalık noktası olan Turgut Özal Tabiat Parkı en sakin günlerinden birini yaşıyor. Yürüyüş ve spor yapmak için insanların doldurduğu park, bugün adeta sessizliğe büründü.

Vatandaşların uğrak mekanı olan Orduzu Göleti'nde ise göl kenarının sakinleri, sokak hayvanları ve su kuşları oldu.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında dağıtılan biner liralık yardımı hak sahiplerine evlerinde teslim ediyor.

Jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, zarflara konulan biner liralık yardımı makbuzuyla teslim etti.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında 'Pes' dedirten görüntü
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Salgının vahametini ortaya koyan rapor: Türkiye'de 60 yaş altı ölümlerin oranı, dünyadakinden 9 kat fazla
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Seyahat yasağı, bu iki bölgede geçerli değil! Sebebi ise olaydan daha ilginç
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Milli Eğitim Bakanlığı 23 Nisan için evden katılınacak program hazırlıyor
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın 'Kesinti yapılmasın' çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Konya'daki şirket, Erdoğan'ın "Kesinti yapılmasın" çağrısına rağmen abonesinin elektriğini kesti
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma...
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara 'aptal' dedi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
İngiltere'de ortaya atılan koronavirüs dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Son Dakika: 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnalar belli oldu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 200 bini aştı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Batman Cezaevi'nin önünde toplanan kalabalıkla güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Engin Altay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Guido Senia Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su İlaç Mart Polis
Şu an buradasınız: Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2020 17:40:57. #1.15#
title