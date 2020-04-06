Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri
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Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

06.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:28
Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tıbbi sarf malzemelerinin üretiminde önemli bir aşama kaydederek birçok ülkenin önünde gittiğini belirtti.

Alınan önlemler çerçevesinde kullanımı zorunlu hale gelen koruyucu maske üretiminde Türkiye'de bir sorun yaşanmayacağını vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te dokumasız kumaş üretiminde ülkemizin ihtiyacının karşılanması konusunda bir kapasite eksiğimiz bulunmamaktadır. Birçok tekstil firmamız 24 saat üretim gerçekleştirmektedir. Söz konusu maske ve koruyucu kıyafet üretimi için tekstil firmalarımız gerekli ekipman ve makine yatırımlarını gerçekleştirmiş, önümüzdeki bir veya iki haftalık süreç içerisinde ülkemizde ihtiyaç duyulan koruyucu maske ve koruyucu tulumda ihtiyaçtan fazlası da üretilecek, hatta ihtiyacı olan ülkelere ihraç etme konumuna geleceğiz."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Öte yandan polis ekipleri ise koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü 7, 20 yaş altı 411 kişiye idari para cezası uyguladı.

Adıyaman

Adıyaman'da şehir içinde daha önce 06.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren belediye otobüslerinin 07.00- 21.00 saatleri arasında çalışmasına karar verildi.

Öte yandan, işçi olarak çalıştıkları Karadağ'dan getirilen ve 4 Nisan'da Adıyaman'da yurda yerleştirilen 492 Türk vatandaşının da tüm ihtiyaçları kamu kurumlarınca karşılanıyor.

Kentte polis ekipleri, yasağa rağmen açık tutulan ve ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehaneye düzenlenen operasyonda da 11 kişiye idari işlem yaparak, toplamda 7 bin 70 kuruş para cezası kesti.

Bu arada, Adıyaman'da bulunan UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti gibi birçok ören yerlerinin de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Kilis

Türk Optisyen - Gözlükçüler Birliği 17. Bölge Gaziantep Optisyen ve Gözlükçüler Odası Kilis İl Temsilciliği kentte çalışan gazetecilere koruyucu gözlük dağıttı.

Temsilci Aziz Ferhat Akkaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine verilmek üzere gözlükleri Kilis Basın Cemiyeti (KBC) Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kilis İl Temsilcisi Nezir Çağlar'a teslim etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurda'da da Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, ilçedeki temizlik çalışmalarının yanında ana caddeler ve ara sokakları köpüklü suyla yıkadı.

Haliliye Belediyesi de kendi ürettikleri maskeleri esnaf ve vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Bozova Belediyesi ise ilçe merkezinde ana cadde ve sokakların yanı sıra esnaf ve halkın yoğun olarak kullandığı iş yerlerini de dezenfekte etmeye başladı. Belediye, halkın talebine göre bazı binaları da dezenfekte ediyor.

Akçakale'de de Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatıyla Belediye Kültür Merkezi'nde kurulan atölyede 30 kadın tarafından üretilen maskeler kamu kurumlarına ve ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.

Zabıta ekipleri, 5 bin maskeyi dağıtarak vatandaşlardan sürekli sosyal mesafeyi korumaları için uyarılarda bulundu.

Harran ilçesinde de Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında hak sahiplerine destek ödemeleri vatandaşların adreslerine giden jandarma ekiplerince yapılıyor.

Malatya

Malatya'da Battalgazi Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan cami, eczane ve pazar yerlerinde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdü.

Öte yandan Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları yerlerde yatak aralarının en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirilmesine, sosyal alanlarda kişiler arası mesafenin korunmasına, kapalı alanların sıklıkla havalandırılmasına, çadırlar arası mesafenin artırılmasına, işçilerin konakladıkları alanların belediye başkanlıkları tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmesine, işçilerin toplu olarak bulundukları alanlarda gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına karar verdi.

Ayrıca kış aylarında konakladıkları illerden, hayvanlarını otlatmak üzere kente yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gelecek olan göçerlerin geçişlerine ilgili mevzuatta belirlenen izinlerin alınması kaydıyla 1 Mayıs'tan sonra müsaade edilmesine, arıcılık yapanların faaliyetlerine ilgili mevzuatta belirtilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesi kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da polis ve zabıta ekipleri yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymasını isteyen ekipler, dışarı çıkması kısıtlanan kişilere yönelik de denetim yapıyor.

Ekipler denetimlerinde, 14 yaşındaki kızıyla dışarı çıktığı belirlenen bir kadına idari para cezası kesti.

Kaynak: AA

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