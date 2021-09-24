Gaziantep, Adana Demirspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Adana Demirspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.