GAZİANTEP Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu

Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğuGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 11 Mayıs'ta açılacak berberlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.

Açılış hazırlıkları yapan berberlerde randevu yoğunluğu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 11 Mayıs'ta açılacak berberlerde randevu yoğunluğu yaşanıyor.

İlçede faaliyet gösteren 45 erkek kuaförü, 25 kadın kuaförü ile güzellik merkezi 50 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici süreyle kapandı. Faaliyetlerine 11 Mayıs Pazartesi günü yeniden başlayacak olan berber ve kuaförler bir yandan hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da telefonla randevu yoğunluğu yaşıyor. Belediye ekipleri de işyerlerinde dezenfekte çalışması yapıyor. Çamlıca Mahallesi'ndeki iş yerinde 4 olan koltuk sayısını 2'ye düşüren erkek kuaförü Mustafa Temir, "50 gün sonra müşterilerimize hizmet vereceğimiz için mutluyuz. Pazartesi gününden itibaren randevu alan müşterilerimiz için hizmette olacağız. Kendi sağlığımız ve müşterilerimizin sağlığı için kurallara uyarak çalışma yapacağız. Çalışmayı ve müşterilerimizi çok özledik. Randevularımızı da almaya başladık" dedi.

Kaynak: DHA