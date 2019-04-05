Gaziantep 'Açık Kapı Sahada' Projesi Tanıtımı Yapıldı

'Açık Kapı Sahada' projesi tanıtımı yapıldı

Gaziantep Valiliği tarafından uygulamaya konulan 15 araç ve 105 personelle hizmete sunulan 'Açık Kapı Sahada' projesi tanıtım programı gerçekleştirildi.

Şehitkamil Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel ve projede yer alan personeller katıldı. Vatandaşların taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde 15 araç ve 105 personelle sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan 'Açık Kapı' projesinde, elektronik olarak ya da Açık Kapı birimlerine yazılı olarak iletilen başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile iletilmesi hedefleniyor.

Vatandaşların sorunlarına 7 gün içersinde dönüş yapılacağını söyleyen Vali Gül, Ziyaretleri yaparken farklı kurumların personelleri olarak kendi kurumunuzun işleyişiyle ilgili işlemleri şüphesiz yapacaksınız. Açık Kapı sistemine aldığınız müracaatlar hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurum 7 gün içerisinde vatandaşımıza cevap vermiş olacak. Bu devleti ve kurumları güçlendirecek. Yaptığımız işten keyif alacağız. Şehrimizi güçlendireceğiz. Bu kadar sosyal yardımla geçinen bir şehirde bizim rutin hizmetler yaparak bunlara çözüm bulamayız. Burada bütün kurumlara görev düşüyor. Gençlik spor bizim tespit ettiğimiz çocukların spor yapmasını sağlayacak. Milli Eğitim eğitimiyle ilgilenecek. Müftülüğümüz manevi ihtiyacı varsa o anlamda çalışacaklar. Tüp bebek olmuyorsa çeşitli imkanlarla sağlayacağız Tıbben mümkünse protez ihtiyaçlarını karşılayacağız. Türkiye'de Açık Kapı'nın vatandaşın ayağına gitmesiyle ilgili ilk proje, o açıdan şehrimiz için başarılı olmamız lazım. Gaziantep bu anlamda da Türkiye'yi örnek olacak dedi.

Projeye destek vereceklerini ifade eden Şahin ise Bu çalışmanın içeriğine baktığımız zaman, aslında sosyal devlet üzerinden başlayan bir süreç vardır. Türkiye Cumhuriyeti, Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devletidir. Ama sosyal devletin ne demek olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte halkımız yaşamaya başladı. Devletin şefkat, rahmet, merhamet yüzü, kimsesizlere dokuna bilme gücü çok önemli bir başlangıçtı. Gönül kapıları üzerinde nasıl önemli çalışmalar yapılması gerektiğini gördük. Bu çok doğru bir iş. Biz saha üzerinde çalışmalarımızı başlatmıştık ama ilgili birimlerle bunu yaptığımızda çözüm odaklı bir sonuç alacağız. Halkımız için halkımızla birlikte insan odaklı katılımcı bir yönetim anlayışıyla bir Türkiye modeli oluşturabileceğimize inanıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanındayız diye konuştu.

Kaynak: DHA