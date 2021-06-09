Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 'Dünya Çevre Günü'nü çocuklarla kutladı

Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Atıkları Dönüştürüyorum, Çevremi Yeşillendiriyorum" isimli bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla "Atıkları Dönüştürüyorum, Çevremi Yeşillendiriyorum" isimli bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Gaziantep Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Ekolojik Bina iş birliğiyle "Atıkları Dönüştürüyorum, Çevremi Yeşillendiriyorum" isimli bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

8-9 Haziran'da Türkiye'nin ilk Pasif Evi olma özelliğine sahip Gaziantep Ekolojik Bina'da gerçekleşen etkinlikte 50'ye yakın öğrenciye uzmanlar tarafından iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm konularında bilgiler verildi. Etkinliğin devamında ise çocuklar, atıklardan saksı yaparak, oluşturdukları saksılara çiçekler ektiler. Fotosentez ve bitkilerin yaşam döngüleri konusunda da bilgi alan çocuklara Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından hazırlanan kitaplar ve çeşitli hediyeler verildi.

Avrupa Birliği'nde İklim Değişikliği ve Çevrenin Korunmasına Yönelik Çalışmalar

İklim değişikliğinin insanlığın varoluşu açısından bir tehdit olduğu ve herhangi bir siyasi sınır tanımadığı dikkate alındığında, küresel düzeyde ortak ve kararlı adımların atılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Bu yüzyılın sonunda sıcaklık artışının 1,50 C'nin çok altında tutulması için fırsat penceresi, gün geçtikçe daralmaktadır. Covid-19 küresel salgını bizlere, ulusların ve insanların beklenmedik küresel risklere ve şoklara karşı halen ne kadar savunmasız ve hazırlıksız olduğuna dair güçlü bir işaret vermektedir. İklim değişikliğinin gelecekte ortaya çıkartacağı zorluklarının üstesinden gelmek için elimizdeki tek "aşı", sera gazı salınımlarının derhal ve geri dönülemez bir biçimde azaltılması yoluyla ekonomilerimizin karbondan arındırılmasıdır.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (EGD) ekonomilerimizi, doğamızı, toplumlarımızı ve geçim kaynaklarımızı korumak için, iklim krizinin aciliyetine karşı verilen cesur bir yanıttır. AB, küresel topluma örnek olarak öncülük ve liderlik etmeye kararlıdır. EGD, 2050 yılına kadar iklim-nötrlüğün sağlanması için Avrupa Birliği'nin önümüzdeki yıllara yönelik stratejisidir. Avrupa Birliği, karbondan arındırma ve dijitalleşmeye yönelik temel politika ve stratejileri dönüştürme niyetindedir. Birlik aynı zamanda Avrupa içinde ve dünya genelinde de yeşil inovasyona ve teknolojilere adil bir şekilde yatırım yapacaktır. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı